شكرا لقرائتكم تعرف على موعد صرف المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - من المقرر أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لعدد من المستفيدين والمستفيدات للضمان الاجتماعي خلال الأيام الأولي من هذا الشهر كما هو معتاد من الوزارة شهرياً.

وسيتم صرف المساعدات المقطوعة دفعة ربيع الثاني من هذا العام الهجري، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، خلال أيام لجميع من قاموا بتقديم طلبات الحصول علي المقطوعة والمسجلين علي قوائم الانتظار في شهر شوال وذي القعدة من عام 1438 هجرياً.

كما وفرت وزارة العمل والتنمية إمكانية قيام المستفيدين بـ (الاستعلام عن صرف مقطوعة الضمان) عبر الرقم الهاتفي 19911, أو عبر الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب من خلال الولوج إلي (هنا)، ومعرفة حالات الطلبات للمستفيدين.

جدير بالإشارة إلي أن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية علي الدوم ما تقوم بإعتماد صرف المساعدة المقطوعة 1440 هجرياً، كدفعات تصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي المقطوعة بشكل شهري بناء علي تاريخ تقديم طلبات الحصول علي المساعدات المقطوعة من حيث الأقدمية, إذ اشتملت الدفعات السابقة بصرف مبالغ المقطوعة لمقدمي الطلبات حتي التاريخ 16 شوال 1438 هجرياً.

يذكر بأن العمل والتنمية ستقوم بإيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي وكافة البدلات الأخرى لشهر ربيع الثاني 1440 في الحسابات البنكية للمستفيدين يوم الغد الأحد 9 ديسمبر 2018 ميلادياً, الموافق 1 ربيع الآخر 1440 هجرياً

وكانت الوزارة، قد أوضحت عبر الحساب الرسمي لها علي موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة, تويتر, بأن من الشروط اللازمة للتقديم علي المساعدات المقطوعة أن يبلغ عمر المتقدمين الذكور 35 عاماً فأكثر, مؤكدة بأن التقديم علي المقطوعة لا يتم إلا من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي, إذ يمكن التقديم عليها المساعدة سنوياً (في كل عام) للمواطنين الذين لا يملكون أي دخل ثابت, أما بالنسبة لمن يملكون دخل ثابت فبإمكانهم التقدم كل عامين.

ولراغبي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لدفعة ربيع الثاني 1440 هـ, يمكنهم ذلك الآن من خلال الولوج إلي الضمان الاجتماعي والاستعلام برقم الطلب عبر هذا (هنا).

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