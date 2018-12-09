شكرا لقرائتكم مسؤول بالخارجية الأمريكية: لا مكان في يمن المستقبل لأي تهديد من إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد مكان في يمن المستقبل لأي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات.

يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات في مختلف الجبهات في اليمن، وسط تقدم لقوات الشرعية بدعم من التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتؤكد الخارجية الأمريكية على دعم التحالف ضد الانقلاب الحوثي في اليمن المدعوم من إيران، في طريق استعادة الشرعية وعودة المؤسسات في اليمن.

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