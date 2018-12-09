شكرا لقرائتكم خبير أرصاد يتوقع طقساً مستقراً على كافة أجواء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني حالة من عدم استقرار الطقس على كافة أجواء المملكة، موضحاً أن درجات الحرارة ستبدأ بالتأقلم التدريجي؛ نظرًا لتعمق نسبي لامتداد المنخفض الجوي ”منخفض السودان ” على القطاع الغربي وأجزاء من الداخلية وتحول الرياح لجنوبية بشكل عام.

وأضاف كراني، عبر حسابه الرسمي، أن ذلك لا يمنع أن يميل الطقس للشتاء على الشمال وخاصة الشمال الغربي.

ونوه إلى تحرك سحابي من شمال شرق أفريقيا لأجواء الشمال مع امتداده على شمال الغربية الوسطى، موضحاً أنه سيكون غائماً جزئياً على المصايف ومنطقة جازان مع خلايا ممطرة.

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