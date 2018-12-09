شكرا لقرائتكم ابن مساعد يرد على طارق السويدان: السعوديون هم مَن حولوكم لذباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، بحسم على تغريدة للداعية الكويتي طارق السويدان، ردًا قاصفًا لجبهته.

وكان السويدان قد وصف في تغريدة له، المغردون السعوديون بالذباب الإلكتروني، ليرد ابن مساعد في تغريدة عبر حسابه الشخصي قائلاً: ”الشعب السعودي بجميع فئاته في تويتر دافع عن بلاده بحب وولاء لا مثيل لهما وحينما عجزوا عن شق صفه، وضرب تلاحمه مع قادته وصفوه بالذباب”.

وأضاف ابن مساعد: ”هذا الشعب العظيم هو مَن حوّلكم لذباب وحوّل مؤامراتكم لمجرد طنين”.

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