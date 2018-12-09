شكرا لقرائتكم صور.. أهالي #رجال_ألمع يشيعون الشهيد الزيادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أدى جموع المصلين بمحافظة رجال ألمع عقب صلاة العصر أمس, صلاة الميت وبحضور شيخ قبيلة بني عبد شحب على شهيد الواجب الرقيب حسن بن هادي بن مريع الخلف الزيادي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي. وذلك بجامع دالج شمال رجال ألمع.

وكان محافظ رجال ألمع صالح بن سعد بن فردان استقبل الشهيد ونقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه, لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم, أعربت أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.

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