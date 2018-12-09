شكرا لقرائتكم 78 مليون ريال تكلفة ترسية مشروع سوق السمك المركزي بـ #القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، الموافقة على ترسية مشروع جزيرة سوق السمك المركزية بمحافظة القطيف، على إحدى الشركات المحلية.

ويشمل ذلك التطوير والتشغيل بعد طرحه للاستثمار في مزايدة عامة، مبلغ 78 مليون ريال .

ويقع المشروع في الواجهة البحرية بالقطيف، وعلى شكل جزيرة صناعية، وهو يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الداعية لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الناتج الوطني.

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