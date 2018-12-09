الان تتابع وزير الدولة الإماراتي: نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعرب أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الوم، عن تطلعه إلى نجاح القمة الخليجية المنعقدة حاليا بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته، و نشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل”.
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