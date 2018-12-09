الان تتابع عمل الرياض ينذر 110 منشآت مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات نفذ فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض 2180 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت في العاصمة والمحافظات التابعة لها. ووجه الفرع خلال زياراته المتعددة إنذارات لعدد 110 منشآت مخالفة لقرار التوطين في أسبوع.

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