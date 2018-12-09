مبادرة تطوعية للتبرع بالدم في حراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نظم مستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، مبادرة تطوعية بعنوان «تبرع بالدم لتنقذ حياة»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع (تطوعي صحة 2).

وتهدف المبادرة للحث على التبرع بالدم التطوعي وتثقيف المواطنين بفوائد التطوع.

وذكر أحد المتبرعين أن التبرع بالدم واجب أخلاقي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح فهو يساعد على إنقاذ ملايين الأرواح كل عام، كما يساعد المرضى الذين يعانون حالات صحية تهدد حياتهم على العيش لفترات أطول مع التمتع بحياة أفضل.

من جانبه قال متبرع آخر يدعى أبوخالد إن التبرع بالدم مفيد للمتبرع ويجدد الدورة الدموية لديه، منوها إلى أن الدم ضروري لعلاج الجرحى أثناء الطوارئ (كوارث طبيعية، وحوادث)، كما أن له دورا أساسيا في إنقاذ حياة الأمهات أثناء الولادة.