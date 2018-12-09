شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 1500 كجم لحوم فاسدة في الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

رصدت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات «صحة البيئة» خلال الشهر الماضي 2975 مخالفة، ووجهت 850 إنذارا، وأتلفت 1500 كجم من اللحوم والدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وعملت على تأهيل عدد من المنشآت الصحية وإغلاق 25 منشأة مخالفة.

وأكد رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي حرص إدارته على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي ينفذها المراقبون ميدانيا، مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته. ونوه إلى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مبينا أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، حيث تجري مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.

وأضاف أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في سوء النظافة في المؤسسات الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وخطورة التلوث التبادلي، ومخالفة عملية تذويب الأغذية المجمدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في أماكن غير معتمدة وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، ومخالفات تتعلق باستخدام معدات وأدوات غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس تتمثل في عدم النظافة أو مخالفات متعلقة بصيانة المحل، ووضع الملابس على الأرض، مما يجعلها عرضة للتلوث، ومخالفة ترك المياه تتسرب للشوارع العامة.