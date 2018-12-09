شكرا لقرائتكم خبر ضبط 40 ألف لتر منظفات تدعي أسماء تجارية معروفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

ضبطت بلدية غرب الدمام حملاتها التفتيشية بصناعية دلة بالدمام 40 ألف لتر من المنظفات تصنع من قبل عمالة مخالفة في ورشة بالصناعية، وذلك ضمن جولات مراقبي البلدية على المنشآت التجارية اليومية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني أن إدارته ومن خلال الجولات المكثفة بصناعية دلة ضبطت هذه الورشة التي أعدت كمعمل من قبل عمالة مخالفة لتصنيع المنظفات وتعبئتها وتغليفها بعبوات تحمل أسماء شركات تجارية تمهيدا لتوزيعها بالأسواق، وعلى الفور ضبطت العمالة المخالفة وجرى إبلاغ فرع وزارة التجارة والاستثمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وأخذ عينات لفحصها بالمختبر، مؤكدا إغلاق الموقع بعد حصر جميع المعدات ومواد التنظيف، وذلك لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وأشار إلى أن هذه الضبطيات تأتي امتدادا للحملات التي يجري تكثيفها في صناعية دلة خاصة، ونطاق التخديم لبلدية غرب الدمام بشكل عام، مشددا على أن البلدية لا تألو جهدا بتكثيف جولاتها على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيا للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز 940.