مذكرة تفاهم تستهدف جلب تقنيات البناء المبتكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أبرمت الغرفة التجارية بجدة مذكرة تفاهم أمس في مجال الاستثمار والتوطين لتقنيات البناء بالمملكة مع مبادرة تحفيز تقنية البناء «برنامج الإسكان»، وذلك بمقرها الرئيس، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 من خلال استقطاب بيوت الخبرة في هذا المجال والسعي لتوطين هذه التقنيات وإدراجها في السوق السعودي لتحقيق الأهداف المرجوة من تمكين الصناعة في قطاع البناء والتشييد.

ومثل الغرفة في إبرام المذكرة نائب رئيس مجلس الإدارة زياد البسام، ومبادرة تحفيز تقنية البناء «برنامج الإسكان» المشرف العام المهندس مهاب بنتن، حيث ركزت المذكرة على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ليكون قادرا على تنفيذ مخرجات هذه التقنيات.

وتستهدف المذكرة جلب تقنيات البناء المبتكرة والاستثمارات المحلية والدولية لتنمية الاقتصاد وتوطين صناعة تقنية البناء والمساهمة في رفع المحتوى المحلي من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان لتطوير وبناء وحدات سكنية مناسبة بما يسد الفجوة بين العرض والطلب في المملكة، مما يجسد دور الغرفة ممثلة في لجانها المختلفة لدعم التجار والصناعيين والعقاريين والمقاولين تمكينا لإثراء صناعة قطاع الإسكان.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد البسام أن المذكرة ستغطي تبادل بيانات وقوائم مصانع تقنيات البناء والمطورين العقاريين والمقاولين وتحديثها بشكل دوري، وعقد اللقاءات وورش العمل التعريفية بالمبادرة، وإرسال دعوات من خلال التواصل مع المستفيدين عبر التواصل المباشر والبريد الالكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، إضافة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين ودعوتهم للاستثمار بتقنيات البناء الحديثة، وتنسيق اجتماعات تعريفية مع فريق المبادرة حول ذلك.