- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع قرقاش: نتطلع لقمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكّد الدكتور أنور قرقاش؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم.
وقال قرقاش؛ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزّز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته"، مقدماً شكره لدولة الكويت على جهودها للمّ الشمل بين دول المجلس، مرحباً بالرئاسة العُمانية للمجلس في عامه المقبل.
يُذكر أن أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين تبدأ اليوم الأحد في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.
كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
قرقاش: نتطلع لقمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
أكّد الدكتور أنور قرقاش؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم.
وقال قرقاش؛ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزّز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته"، مقدماً شكره لدولة الكويت على جهودها للمّ الشمل بين دول المجلس، مرحباً بالرئاسة العُمانية للمجلس في عامه المقبل.
يُذكر أن أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين تبدأ اليوم الأحد في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.
كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
10:57 AM
قدّم شكره لدولة الكويت على جهودها للمّ الشمل بين دول المجلس
أكّد الدكتور أنور قرقاش؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم.
وقال قرقاش؛ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزّز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته"، مقدماً شكره لدولة الكويت على جهودها للمّ الشمل بين دول المجلس، مرحباً بالرئاسة العُمانية للمجلس في عامه المقبل.
يُذكر أن أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين تبدأ اليوم الأحد في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.
كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، قرقاش: نتطلع لقمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نتطلع لقمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .