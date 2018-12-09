بعد "كنوز الصين" .. كوريا الجنوبية تعرض آثارها النادرة بمتحف الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - منتجات تراثية شعبية ومجموعة مختارة من المتحف الوطني في سيئول

بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض "كنوز الصين"، الذي نظّمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على مدى أكثر من (70) يوماً، واُختتم الأسبوع الماضي، تعد الهيئة لتنظيم معرض الآثار الكورية (معرض التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية) الذي سيفتتح في المتحف الوطني بالرياض الثلاثاء 18 ديسمبر 2018م برعاية رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وسيحوي المعرض نوادر من الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيئول.

ويأتي المعرض امتداداً للتعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية في مجال الآثار والمتاحف والحضارات الإنسانية التي كانت انطلاقتها المهمة بتنظيم إحدى محطات المعرض العالمي الناجح معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي نظّمته الهيئة في مايو 2017م، في المتحف الوطني بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقّعت اتفاقيات مع عدد من الدول التي أُقيم فيها معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" لإقامة معارض للآثار في المتحف الوطني بالرياض، حيث ستشهد الفترة المقبلة عدداً من معارض الآثار والتراث من مختلف دول العالم التي ستعرض في المتحف الوطني ضمن برنامج المعارض الزائرة في المتحف الذي يعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفّذه الهيئة.

وكانت المملكة قد وقّعت مع الجانب الكوري على برنامج للتعاون في مجال السياحة والحرف اليدوية في عام 2013م الذي نُفذ من خلاله معرض للحرف الكورية في الرياض، وتدريب عدد من الحرفيين السعوديين في كوريا على حرفة الخزف.

ويعود تاريخ كوريا إلى العصر الحجري القديم السفلي قبل نحو 400 ألف إلى 700 ألف سنة ماضية عندما سُكِنَتْ شبه الجزيرة الكورية.

ويعود أقدم فخار كوري معروف لنحو 8000 سنة قبل الميلاد والعصر الحجري الحديث بدأ بعد سنة 6000 قبل الميلاد, ثم تبعه العصر البرونزي في سنة 800 قبل الميلاد، ثم العصر الحديدي في سنة 400 قبل الميلاد.