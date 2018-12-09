"اليوبي" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الملك سلمان قائد مهتم بتنمية بلاده وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين

رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات الجامعة والطلاب والطالبات، التهنئة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم؛ منوهاً بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بحكمة قائد المسيرة وبسياسته المتزنة نحو التقدم في شتى المجالات، والتي تأتي في إطار تطلعاته وطموحاته، حفظه الله.

وقال اليوبي: يوافق يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر عام ١٤٤٠هـ، الذكرى الرابعة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله، نستذكر إنجازاته في مختلف الاتجاهات والجوانب السياسة والاقتصادية والأمنية والتنموية.

وبالنظر إلى الجانب السياسي، يدرك الجميع دور المملكة في محيطها الإقليمي وعمقها الإسلامي والعربي إلى جانب مبادراتها ومواقفها تجاه محافظتها على الأمن والسلم الدوليين، كما أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان دعمت العديد من الدول كي تحافظ تلك الدول على استقرارها وأمنها الاجتماعي وتحسين اقتصادها والمساهمة في تنميتها، ولعل موقف المملكة الأخير في التنازل عن ٦ مليار دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة؛ من الشواهد على ذلك.

وأضاف: فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، نرى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2018 واعدة ومبشرة لتحقيق متطلبات أهداف الرؤية المنتظرة 2030 وبرنامج التحول الوطني، والوصول لمستهدف برنامج التوازن المالي، وأن قيادة هذه البلاد المباركة ماضية بعزمها واهتمامها قدماً من أجل المستقبل لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتقوية اقتصادنا وتمتينه بإجراءات وبرامج تساهم في زيادة مداخيل الميزانية العامة للدولة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على أسعار النفط.

وقال اليوبي: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قائد مهتم بتنمية بلاده وتوفير كافة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإسكان وتوظيف بكفاءة وجودة لكافة المواطنين؛ إذ حظي قطاع التعليم الجامعي بنصيب وافر من المشروعات والقرارات التي أسهمت في تسارع تطويره وتحفيزه، لتقديم خدمات تعليمية وبرامج بحثية وخدمة للمجتمع بأنماط حديثة ومتطورة تواكب التقدم العالمي، وستشهد الأعوام المقبلة مزيداً من التطور والتقدم على صعيد التعليم الجامعي بما يترجم رغبة وطموحات القيادة ومواطني هذه البلاد المباركة".

وختاماً سأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم عليهما الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والعز والاستقرار.