تحذير خطير.. قد تكون أحد ضحايا هاتفك الذكي

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أصدرت جامعة أمريكية تحذيراً خطيراً من أن مستخدمي الهواتف الذكية ربما يكونون قد سقطوا ضحية تلك العادة الخطيرة.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريراً، تحدثت فيه عن خطورة عادة سيئة يمارسها عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية؛ ألا وهي الدردشة وتصفح الهاتف الذكي قبل النوم مباشرة؛ بل ووضع الهاتف بجوار الوسادة خلال النوم.
وقالت جامعة "فيلانوفا" الأمريكية: إن تلك العادة السيئة في استخدام الهاتف الذكي تجعل الكثير من مستخدميه يسقطون ضحية تعرضهم لمشاكل دماغية واسعة النطاق.
وأشارت الدراسة إلى أنها أجرت دراسة استطلاعية ضمت طلاباً من جامعتين، رصدت خلالها عادات استخدام الهاتف الذكي قبل النوم وتأثيره على النوم وأدمغة الطلاب.
وكشفت الدراسة أن الإنسان يمكن أن يردّ تلقائياً على الرسائل النصية أو الدردشات خلال نومه؛ بسبب سماعه نغمة التنبيه؛ بينما هو لا يكون متحكماً أو مدركاً بشكل كاف.
وأكدت الدراسة أن تلك العادات السيئة في استخدام الهواتف الذكية أثرت بالسلب على نوم الأشخاص الخاضعين للدراسة.
كما أوضحت أيضاً، أن من يمارس تلك العادات السيئة أيضاً يكون أكثر عرضة بنسبة 72% للإصابة بمشاكل في الذاكرة.
تحذير خطير.. قد تكون أحد ضحايا هاتفك الذكيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
أصدرت جامعة أمريكية تحذيراً خطيراً من أن مستخدمي الهواتف الذكية ربما يكونون قد سقطوا ضحية تلك العادة الخطيرة.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريراً، تحدثت فيه عن خطورة عادة سيئة يمارسها عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية؛ ألا وهي الدردشة وتصفح الهاتف الذكي قبل النوم مباشرة؛ بل ووضع الهاتف بجوار الوسادة خلال النوم.
وقالت جامعة "فيلانوفا" الأمريكية: إن تلك العادة السيئة في استخدام الهاتف الذكي تجعل الكثير من مستخدميه يسقطون ضحية تعرضهم لمشاكل دماغية واسعة النطاق.
وأشارت الدراسة إلى أنها أجرت دراسة استطلاعية ضمت طلاباً من جامعتين، رصدت خلالها عادات استخدام الهاتف الذكي قبل النوم وتأثيره على النوم وأدمغة الطلاب.
وكشفت الدراسة أن الإنسان يمكن أن يردّ تلقائياً على الرسائل النصية أو الدردشات خلال نومه؛ بسبب سماعه نغمة التنبيه؛ بينما هو لا يكون متحكماً أو مدركاً بشكل كاف.
وأكدت الدراسة أن تلك العادات السيئة في استخدام الهواتف الذكية أثرت بالسلب على نوم الأشخاص الخاضعين للدراسة.
كما أوضحت أيضاً، أن من يمارس تلك العادات السيئة أيضاً يكون أكثر عرضة بنسبة 72% للإصابة بمشاكل في الذاكرة.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
10:41 AM
دراسةٌ أجرتها جامعة أمريكية ونشرتها "ديلي ميل"
أصدرت جامعة أمريكية تحذيراً خطيراً من أن مستخدمي الهواتف الذكية ربما يكونون قد سقطوا ضحية تلك العادة الخطيرة.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريراً، تحدثت فيه عن خطورة عادة سيئة يمارسها عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية؛ ألا وهي الدردشة وتصفح الهاتف الذكي قبل النوم مباشرة؛ بل ووضع الهاتف بجوار الوسادة خلال النوم.
وقالت جامعة "فيلانوفا" الأمريكية: إن تلك العادة السيئة في استخدام الهاتف الذكي تجعل الكثير من مستخدميه يسقطون ضحية تعرضهم لمشاكل دماغية واسعة النطاق.
وأشارت الدراسة إلى أنها أجرت دراسة استطلاعية ضمت طلاباً من جامعتين، رصدت خلالها عادات استخدام الهاتف الذكي قبل النوم وتأثيره على النوم وأدمغة الطلاب.
وكشفت الدراسة أن الإنسان يمكن أن يردّ تلقائياً على الرسائل النصية أو الدردشات خلال نومه؛ بسبب سماعه نغمة التنبيه؛ بينما هو لا يكون متحكماً أو مدركاً بشكل كاف.
وأكدت الدراسة أن تلك العادات السيئة في استخدام الهواتف الذكية أثرت بالسلب على نوم الأشخاص الخاضعين للدراسة.
كما أوضحت أيضاً، أن من يمارس تلك العادات السيئة أيضاً يكون أكثر عرضة بنسبة 72% للإصابة بمشاكل في الذاكرة.
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المصدر : الخليج 365
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