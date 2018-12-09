بالأرقام أعداد زوار دول الخليج "مفاجأة" والمملكة تتصدر.. هنا التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير أصدره مركز الإحصاء الخليجي

أصدر المركز الإحصائي الخليجي التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقريره السنوي عن السياحة في دول المجلس الست، بعنوان "نظرة على إحصائيات السياحة في دول مجلس التعاون"، وكشف عن وصول أكثر من 59 مليون سائح إلى دول مجلس التعاون في 2017.

وقد حلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بـ16.1 مليون سائح، بانخفاض قدره 10.%؛ فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة- إمارة دبي بحسب البيانات المنشورة في التقرير، في المركز الثاني بـ15.69 مليون سائح، مقابل 11.37 مليون في البحرين، وجاءت دولة الكويت في المركز الرابع بـ7.4 مليون سائح؛ فيما انخفضت السياحة في قطر بنسبة 17.9% في 201، وزادت في عمان بنسبة 1.6% مقارنة بالعام الذي قبله

وشكّل مجموع السياح في السعودية والإمارات نسبة 53.9% من السياحة في الخليج.

وأضاف، أن عدد السياح في الخليج تراجع في 2017 بنسبة 0.9%؛ فيما استثنى البحرين من ذلك؛ حيث سجلت أعلى ارتفاع في أعداد السياح الوافدين إليها بزيادة 11.9%.

وشكل الزوار من خارج دول المجلس نسبة تقارب 70% المملكة العربية السعودية وتناصف عدد السياح في عمان بين الخليجيين ومواطني الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بإنفاق السياح، بيّن التقرير أن المملكة العربية السعودية في المركز الأول بـ22 مليار دولار والإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بـ21 مليار دولار، والبحرين رابعة بـ4.3 مليار دولار أمريكي.

وعن متوسط إنفاق السياح جاءت المملكة العربية السعودية أولاً بـ5 آلاف ريال سعودي للزائر الواحد، والإمارات ثانية 4700 ريال سعودي، والبحرين رابعة 1200 ريال سعودي.

وبيّن التقرير ارتفاع عدد المنشآت الفندقية وغيرها في الخليج بنسبة 13.2% في 2017، مقارنة بالعام الذي قبله؛ فيما احتلت المملكة العربية السعودية ما نسبته 80.3% من منشآت الفندقة في دول مجلس التعاون

وتملك المملكة العربية السعودية 7099 منشأة، مقابل 1058 في الإمارات العربية المتحدة، و359 في عمان، و125 في البحرين بنسبة 1.4%.

وفيما يتعلق بنسب إشغال الغرف في مجلس التعاون؛ فقد أظهرت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بنسبة إشغال وصلت لـ76% مقابل 59.3 للمملكة العربية السعودية و45.2% لسلطنة عمان.