شركة صينية تعلن وصول هاتف "المفاجأة الثلاثية" بعد 9 أيام

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أعلنت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية وصول هاتفها، الذي يُطلق عليه هاتف "المفاجأة الثلاثية" الذكية، بعد 9 أيام تقريباً.
وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، إن هاتف "لينوفو زد 5 إس" سيصل رسمياً إلى الأسواق يوم 18 ديسمبر الجاري.
ويتميّز هاتف لينوفو الجديد، بأنه سيكون أول هاتف خاص بها مدعوماً بـ "3 كاميرات" خلفية دفعة واحدة، مزوّدة بخواص تقنية ذكية فائقة الجودة.
ويأتي شكل كاميرات هاتف "لينوفو زد 5 إس" الثلاث على هيئة كاميرتين بجانب بعضهما بعضا، وكاميرا ثالثة بجوارهما، فيما يأتي أسفل منها مستشعر بصمة الإصبع.
كما يضم هاتف لينوفو الأحدث كاميرا أمامية واحدة تقع في منتصف الواجهة الأمامية بزاوية تصوير عالية مثالية في التقاط صور السيلفي.
وسيأتي لينوفو زد 5 إس بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة، وبمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية.
ومن المقرر أن تدعم لينوفو هاتفها الأحدث ببطارية بسعة 3210 مللي أمبير في الساعة، وسيعمل كذلك بنظام تشغيل "أندرويد باي"، مع واجهة تشغيل "زد يو آي".
شركة صينية تعلن وصول هاتف "المفاجأة الثلاثية" بعد 9 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
أعلنت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية وصول هاتفها، الذي يُطلق عليه هاتف "المفاجأة الثلاثية" الذكية، بعد 9 أيام تقريباً.
وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، إن هاتف "لينوفو زد 5 إس" سيصل رسمياً إلى الأسواق يوم 18 ديسمبر الجاري.
ويتميّز هاتف لينوفو الجديد، بأنه سيكون أول هاتف خاص بها مدعوماً بـ "3 كاميرات" خلفية دفعة واحدة، مزوّدة بخواص تقنية ذكية فائقة الجودة.
ويأتي شكل كاميرات هاتف "لينوفو زد 5 إس" الثلاث على هيئة كاميرتين بجانب بعضهما بعضا، وكاميرا ثالثة بجوارهما، فيما يأتي أسفل منها مستشعر بصمة الإصبع.
كما يضم هاتف لينوفو الأحدث كاميرا أمامية واحدة تقع في منتصف الواجهة الأمامية بزاوية تصوير عالية مثالية في التقاط صور السيلفي.
وسيأتي لينوفو زد 5 إس بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة، وبمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية.
ومن المقرر أن تدعم لينوفو هاتفها الأحدث ببطارية بسعة 3210 مللي أمبير في الساعة، وسيعمل كذلك بنظام تشغيل "أندرويد باي"، مع واجهة تشغيل "زد يو آي".
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
10:10 AM
الهاتف سيأتي بشاشة بقياس 6.39 بوصة بخواص ذكية
أعلنت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية وصول هاتفها، الذي يُطلق عليه هاتف "المفاجأة الثلاثية" الذكية، بعد 9 أيام تقريباً.
وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، إن هاتف "لينوفو زد 5 إس" سيصل رسمياً إلى الأسواق يوم 18 ديسمبر الجاري.
ويتميّز هاتف لينوفو الجديد، بأنه سيكون أول هاتف خاص بها مدعوماً بـ "3 كاميرات" خلفية دفعة واحدة، مزوّدة بخواص تقنية ذكية فائقة الجودة.
ويأتي شكل كاميرات هاتف "لينوفو زد 5 إس" الثلاث على هيئة كاميرتين بجانب بعضهما بعضا، وكاميرا ثالثة بجوارهما، فيما يأتي أسفل منها مستشعر بصمة الإصبع.
كما يضم هاتف لينوفو الأحدث كاميرا أمامية واحدة تقع في منتصف الواجهة الأمامية بزاوية تصوير عالية مثالية في التقاط صور السيلفي.
وسيأتي لينوفو زد 5 إس بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة، وبمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية.
ومن المقرر أن تدعم لينوفو هاتفها الأحدث ببطارية بسعة 3210 مللي أمبير في الساعة، وسيعمل كذلك بنظام تشغيل "أندرويد باي"، مع واجهة تشغيل "زد يو آي".
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المصدر : الخليج 365
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