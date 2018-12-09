"بطولة العرب لجمال الخيل" حققت أهدافها .. المشاركة كبيرة والجوائز ضخمة

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت أمس وشاركت فيها 233 رأساً من الخيل .. ورعتها "الخليج 365" إعلامياً

تصوير- فايز الزيادي

اختتمت أمس فعاليات بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية من 6 - 8 ديسمبر 2018 بأضخم عدد من الجوائز تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وتنافس ملاك الخيل والمرابط السعودية على ألقاب الجمال بمشاركة ما يقارب (233) رأساً، برعاية "الخليج 365" إعلامياً.

وأُقيمت البطولة بتنظيم واستضافة مربط العرب للخيل العربية الأصيلة، بتجهيز المكان من الاشتراطات والمستلزمات اللازمة للخيل وللمُلاك بتوفير وتجهيز أكثر من (350) غرفة لاستضافة الخيل وتجهيز ميدان العرض بأدق التفاصيل التي تناسب الخيل وطريقة عرضها.

وأكّد مدير البطولة علي العلي؛ أنه تم التخطيط لهذه البطولة منذ زمن لتظهر بهوية عربية كاملة (ملاك الخيل عرب، الخيل عربية، الحكام عرب، والعارضون عرب، والبطولة تحمل اسم العرب) وحققت البطولة على مستوى المنافسة نتائج ممتازة، وحققت الأهداف العامة التي كنا نرجوها من إحياء للتراث الأصيل وإيجاد روح المنافسة بين مُحبي الفروسية ومُلاك الخيل ومتنفس للزوّار من أفراد وعائلات.

وأسهمت الشركات الراعية ومُلاك المرابط في دعم البطولة بمزيد من الجوائز التقديرية للخيل الفائزة والجمهور، وتخصيص جوائز أخرى للعارضين، وتخصيص جوائز لأفضل الصور الملتقطة في أثناء البطولة، كما تمّ ولأول مرة في عالم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة إضافة مركز رابع باسم الجائزة اللؤلؤية.

البطولة اشتملت على عديد من الفعاليات المصاحبة، بينها عروض للسيارات الكلاسيكية، وملتقى الأسر المنتجة, ومعرض الفنون التشكيلية، وعروض الفنون الشعبية، وعروض فرسان الخيل، ومهرجان الطفل، وغيرها عديد من الفعاليات التي جعلت من المكان ومن البطولة محط اهتمام جميع أفراد الأسرة.

وجاءت نتائج اليوم الأخير للبطولة على النحو التالي:

- فحول أعمار 4-6 سنوات الفئة (أ)، وكان اللقب من نصيب الفحل إتش إف سنتياجو؛ لمربط عاديات العجلان.

- فحول أعمار 4-6 سنوات الفئة (ب)، وكان اللقب من نصيب الفحل بركة الزبير؛ لمربط التنهات.

- فحول أعمار 7-9 سنوات، وكان اللقب من نصيب الفحل مجلاد الثالث؛ لمربط اللنجاوي.

- فحول أعمار 10 سنوات وما فوق، وكان اللقب من نصيب الفحل ابن جميلة الخالدية؛ لإسطبلات الخالدية.

أما نتائج التصفيات النهائية للمراكز الأولى فكانت كالتالي:

- لقب بطلة المهرات أعمار سنة كان من نصيب المهرة ريم العلوش؛ لمربط العلوش.

- لقب بطلة المهرات أعمار 2-3 سنوات كان من نصيب ترفة عذبة؛ لمربط عذبة.

- لقب بطلة الأفراس من نصيب الفرس فرح أيه سي؛ لمزرعة الخالد.

- لقب بطل الأمهار أعمار سنة، وكان من نصيب المهر ساطي الخالدية؛ لإسطبلات الخالدية.

- لقب بطل الأمهار أعمار 2-3 سنوات كان من نصيب المهر أصبح لمربط المجد.

- لقب بطل الفحول كان من نصيب الفحل بي إس باسكال؛ لمربط السيد.