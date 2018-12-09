في حفل كبير.. "الندوة" تفتتح مستوصفاً طبياً بقرية شديدة الفقر بقيرغيزيا

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افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، مستوصفاً صحياً في قرية جوفعال بمحافظة نارين التي يقطنها (640) أسرة وتعاني من الفقر الشديد.
وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم عدداً حاشداً من الأهالي والشخصيات المجتمعية المهمة، وعلى رأسهم محافظ نارين، ونائب البرلمان لهذه المنطقة؛ حيث عبّروا جميعاً عن سعادتهم الغامرة بالمستوصف، وشكروا "الندوة" على إنجاز هذا الحلم الذي يوفر لهم الاحتياجات الطبية بعد أن كانوا يرحلون إلى القرى والمناطق البعيدة للكشف الصحي والعلاج في مستوصفاتها.
وأكد مدير مكتب الندوة، أن المستوصف يوفر الرعاية الطبية لـ(3200) نسمة من سكان القرية، وأربع قرى مجاورة بها نفس تعداد السكان، وتعد المنطقة من أفقر مناطق جمهورية قيرغيزيا، وتغمرها الثلوج لمدة (6) أشهر، وأقرب مستوصف على بُعد (40)كم، وهو ما يسبب صعوبة وحرجاً كبيراً للأهالي.
في حفل كبير.. "الندوة" تفتتح مستوصفاً طبياً بقرية شديدة الفقر بقيرغيزياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، مستوصفاً صحياً في قرية جوفعال بمحافظة نارين التي يقطنها (640) أسرة وتعاني من الفقر الشديد.
وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم عدداً حاشداً من الأهالي والشخصيات المجتمعية المهمة، وعلى رأسهم محافظ نارين، ونائب البرلمان لهذه المنطقة؛ حيث عبّروا جميعاً عن سعادتهم الغامرة بالمستوصف، وشكروا "الندوة" على إنجاز هذا الحلم الذي يوفر لهم الاحتياجات الطبية بعد أن كانوا يرحلون إلى القرى والمناطق البعيدة للكشف الصحي والعلاج في مستوصفاتها.
وأكد مدير مكتب الندوة، أن المستوصف يوفر الرعاية الطبية لـ(3200) نسمة من سكان القرية، وأربع قرى مجاورة بها نفس تعداد السكان، وتعد المنطقة من أفقر مناطق جمهورية قيرغيزيا، وتغمرها الثلوج لمدة (6) أشهر، وأقرب مستوصف على بُعد (40)كم، وهو ما يسبب صعوبة وحرجاً كبيراً للأهالي.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
10:05 AM
يوفر الرعاية لـ3200 نسمة من سكانها و4 قرى مجاورة.. الثلوج تغمر 6 أشهر
افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، مستوصفاً صحياً في قرية جوفعال بمحافظة نارين التي يقطنها (640) أسرة وتعاني من الفقر الشديد.
وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم عدداً حاشداً من الأهالي والشخصيات المجتمعية المهمة، وعلى رأسهم محافظ نارين، ونائب البرلمان لهذه المنطقة؛ حيث عبّروا جميعاً عن سعادتهم الغامرة بالمستوصف، وشكروا "الندوة" على إنجاز هذا الحلم الذي يوفر لهم الاحتياجات الطبية بعد أن كانوا يرحلون إلى القرى والمناطق البعيدة للكشف الصحي والعلاج في مستوصفاتها.
وأكد مدير مكتب الندوة، أن المستوصف يوفر الرعاية الطبية لـ(3200) نسمة من سكان القرية، وأربع قرى مجاورة بها نفس تعداد السكان، وتعد المنطقة من أفقر مناطق جمهورية قيرغيزيا، وتغمرها الثلوج لمدة (6) أشهر، وأقرب مستوصف على بُعد (40)كم، وهو ما يسبب صعوبة وحرجاً كبيراً للأهالي.
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المصدر : الخليج 365
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