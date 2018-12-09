الطائف.. حادث تصادم لمركبة طالبات يُسفر عن 7 إصابات ووفاة

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أدى حادث تصادم بين مركبة كانت تُقِلّ عدداً من الطالبات الجامعيات على طريق عشيرة شمال محافظة الطائف اليوم، إلى إصابة سبعة منهن والسائق، ووفاة سائق المركبة الأخرى.
وتفصيلاً، شهد طريق عشيرة شمال محافظة الطائف اليوم، حادث تصادم لمركبة من نوع "فان" بها عدد من طالبات الجامعة، والقادمات من مركز المحاني باتجاه الجامعة بالطائف، بمركبة أخرى.
ونتج عن الحادث إصابة 7 من الطالبات مع سائقهن، ووفاة السائق بالمركبة الأخرى؛ فيما كانت فِرَق الدفاع المدني قد تواجدت لمباشرة الحادث، كما باشرته فرق إسعاف الهلال الأحمر التي قامت بإسعاف الحالات عن طريق نقلها.
يشار إلى أن طريق عشيرة شمالي الطائف، ظل -ولا يزال- يعاني من ضيقه، وتعثر المشاريع المنفّذة عليه، كما يشهد كثافة في الحركة المرورية؛ كونه يجتازه المعلمين والمعلمات بالإضافة للموظفين، كذلك تقع على أطرافه العديد من القرى والهجر، كما تنتشر عليه الإبل السائبة؛ مما يزيد من خطورته.
الطائف.. حادث تصادم لمركبة طالبات يُسفر عن 7 إصابات ووفاةفهد العتيبي الخليج 365 2018-12-09
أدى حادث تصادم بين مركبة كانت تُقِلّ عدداً من الطالبات الجامعيات على طريق عشيرة شمال محافظة الطائف اليوم، إلى إصابة سبعة منهن والسائق، ووفاة سائق المركبة الأخرى.
وتفصيلاً، شهد طريق عشيرة شمال محافظة الطائف اليوم، حادث تصادم لمركبة من نوع "فان" بها عدد من طالبات الجامعة، والقادمات من مركز المحاني باتجاه الجامعة بالطائف، بمركبة أخرى.
ونتج عن الحادث إصابة 7 من الطالبات مع سائقهن، ووفاة السائق بالمركبة الأخرى؛ فيما كانت فِرَق الدفاع المدني قد تواجدت لمباشرة الحادث، كما باشرته فرق إسعاف الهلال الأحمر التي قامت بإسعاف الحالات عن طريق نقلها.
يشار إلى أن طريق عشيرة شمالي الطائف، ظل -ولا يزال- يعاني من ضيقه، وتعثر المشاريع المنفّذة عليه، كما يشهد كثافة في الحركة المرورية؛ كونه يجتازه المعلمين والمعلمات بالإضافة للموظفين، كذلك تقع على أطرافه العديد من القرى والهجر، كما تنتشر عليه الإبل السائبة؛ مما يزيد من خطورته.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
09:58 AM
وقع على طريق عشيرة وباشرته فِرَق إسعاف الهلال الأحمر بالمحافظة
أدى حادث تصادم بين مركبة كانت تُقِلّ عدداً من الطالبات الجامعيات على طريق عشيرة شمال محافظة الطائف اليوم، إلى إصابة سبعة منهن والسائق، ووفاة سائق المركبة الأخرى.
وتفصيلاً، شهد طريق عشيرة شمال محافظة الطائف اليوم، حادث تصادم لمركبة من نوع "فان" بها عدد من طالبات الجامعة، والقادمات من مركز المحاني باتجاه الجامعة بالطائف، بمركبة أخرى.
ونتج عن الحادث إصابة 7 من الطالبات مع سائقهن، ووفاة السائق بالمركبة الأخرى؛ فيما كانت فِرَق الدفاع المدني قد تواجدت لمباشرة الحادث، كما باشرته فرق إسعاف الهلال الأحمر التي قامت بإسعاف الحالات عن طريق نقلها.
يشار إلى أن طريق عشيرة شمالي الطائف، ظل -ولا يزال- يعاني من ضيقه، وتعثر المشاريع المنفّذة عليه، كما يشهد كثافة في الحركة المرورية؛ كونه يجتازه المعلمين والمعلمات بالإضافة للموظفين، كذلك تقع على أطرافه العديد من القرى والهجر، كما تنتشر عليه الإبل السائبة؛ مما يزيد من خطورته.
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المصدر : الخليج 365
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