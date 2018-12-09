وهي تقطع الشارع المؤدي.. دهس طالبة أمام مدرستها بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - حادثة فتحت باب التذمر من تكدس المجمع الوحيد والنقل والمعنيين

شهدت محافظة الطائف، صباح اليوم الأحد، حادثة دهس لطالبة بأحد المجمعات التعليمية بحي الوسام؛ وذلك أثناء ذهابها إلى المدرسة، وسط تذمر أهالي الحي من تكدس الطالبات بالمجمع الوحيد في الحي، ووجود المدرسة على شارع رئيسي لا تتواجد الجهات المعنية فيه، وعدم توفر نقل لكل الطالبات بالمجمع.

وذكر أحد الأهالي أن الطالبة التي تعرضت للدهس بالمجمع التعليمي الوحيد بحي الوسام، أصيبت جراء قطع الشارع المؤدي لمدرستها، بعد قدومها مشياً إلى المدرسة؛ مبيناً أن الجهات المعنية باشرت الموقع.

وأضاف: "المجمع التعليمي بالوسام هو الوحيد الذي يخدم المنطقة ويشهد كثافة للطالبات، وبه المراحل جميعاً؛ فالطالبات يأتين إليه من حي الوسام1 والوسام2 والوسام3، ويشكوا الآباء من عدم وجود وسائل نقل للكثير منهم، إضافة لعدم وجود الجهات المعنية أوقات الدوام والانصراف لضبط حركة السير وضبط المتهورين".