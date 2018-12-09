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انت الان تتابع فيديو لكرة نارية تسقط في حضن مذيع على الهواء.. النقاش كان ساخناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
في مشهد مثير ومفاجئ، سقطت كرة نارية في حضن مذيع باكستاني؛ بينما كان يقدم برنامجاً على الهواء مباشرة.
وأظهرت لقطات الفيديو، المذيع وهو يقفز بسرعة عن مقعده بعد أن سقط "ما يشبه كرة نارية" في حضنه، فيما كان يدير نقاشاً "ساخناً" حول الحدود مع أحد الضيوف.
في البداية، سُمع صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو؛ الأمر الذي فاجأ المذيع على ما يبدو؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية.
وبعد ثوانٍ شوهد شخص ثانٍ يركض أمام الكاميرا؛ بينما استمر المذيع في حديثه إلى الضيف وهو سفير باكستاني سابق.
ثم شوهدت كرة اللهب تسقط في حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن مقعده.
ولم تذكر الصحيفة سبب كرة النار هذه، ولا السبب في الضوضاء التي سبقتها، كما لم يُعرف ماذا حدث داخل الاستوديو أو مع المذيع.
وبعد أن عرض الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت اللقطات بمشاهدات عديدة، غير أن التعليقات بدت مثيرة بدورها.
فقد قال أحدهم "ماذا حدث للمذيع حقاً؟"، وقال ثانٍ: "خبر عاجل بكل معنى الكلمة".
فيديو لكرة نارية تسقط في حضن مذيع على الهواء.. النقاش كان ساخناًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
في مشهد مثير ومفاجئ، سقطت كرة نارية في حضن مذيع باكستاني؛ بينما كان يقدم برنامجاً على الهواء مباشرة.
وأظهرت لقطات الفيديو، المذيع وهو يقفز بسرعة عن مقعده بعد أن سقط "ما يشبه كرة نارية" في حضنه، فيما كان يدير نقاشاً "ساخناً" حول الحدود مع أحد الضيوف.
في البداية، سُمع صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو؛ الأمر الذي فاجأ المذيع على ما يبدو؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية.
وبعد ثوانٍ شوهد شخص ثانٍ يركض أمام الكاميرا؛ بينما استمر المذيع في حديثه إلى الضيف وهو سفير باكستاني سابق.
ثم شوهدت كرة اللهب تسقط في حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن مقعده.
ولم تذكر الصحيفة سبب كرة النار هذه، ولا السبب في الضوضاء التي سبقتها، كما لم يُعرف ماذا حدث داخل الاستوديو أو مع المذيع.
وبعد أن عرض الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت اللقطات بمشاهدات عديدة، غير أن التعليقات بدت مثيرة بدورها.
فقد قال أحدهم "ماذا حدث للمذيع حقاً؟"، وقال ثانٍ: "خبر عاجل بكل معنى الكلمة".
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
09:47 AM
البداية كانت صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو ثم قفزة سريعة من المقعد
في مشهد مثير ومفاجئ، سقطت كرة نارية في حضن مذيع باكستاني؛ بينما كان يقدم برنامجاً على الهواء مباشرة.
وأظهرت لقطات الفيديو، المذيع وهو يقفز بسرعة عن مقعده بعد أن سقط "ما يشبه كرة نارية" في حضنه، فيما كان يدير نقاشاً "ساخناً" حول الحدود مع أحد الضيوف.
في البداية، سُمع صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو؛ الأمر الذي فاجأ المذيع على ما يبدو؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية.
وبعد ثوانٍ شوهد شخص ثانٍ يركض أمام الكاميرا؛ بينما استمر المذيع في حديثه إلى الضيف وهو سفير باكستاني سابق.
ثم شوهدت كرة اللهب تسقط في حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن مقعده.
ولم تذكر الصحيفة سبب كرة النار هذه، ولا السبب في الضوضاء التي سبقتها، كما لم يُعرف ماذا حدث داخل الاستوديو أو مع المذيع.
وبعد أن عرض الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت اللقطات بمشاهدات عديدة، غير أن التعليقات بدت مثيرة بدورها.
فقد قال أحدهم "ماذا حدث للمذيع حقاً؟"، وقال ثانٍ: "خبر عاجل بكل معنى الكلمة".
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المصدر : الخليج 365
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