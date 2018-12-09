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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن قالت "رويترز"، اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله "الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن". وأضاف المسؤول: لا مكان في اليمن مستقبلاً لأيّ تهديد مدعوم من إيران يستهدف السعودية والإمارات. وأكّدت الوكالة أن واشنطن حثّت الحكومة اليمنية والحوثيين، على الانخراط بقوة في مباحثات السويد الجارية حالياً. "رويترز" نقلاً عن مسؤول أمريكي: لا مكان في اليمن لأيّ تهديد إيراني للسعودية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09 قالت "رويترز"، اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله "الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن". وأضاف المسؤول: لا مكان في اليمن مستقبلاً لأيّ تهديد مدعوم من إيران يستهدف السعودية والإمارات. وأكّدت الوكالة أن واشنطن حثّت الحكومة اليمنية والحوثيين، على الانخراط بقوة في مباحثات السويد الجارية حالياً. 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 09:36 AM أكّد أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن أكّد أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن قالت "رويترز"، اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله "الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن". وأضاف المسؤول: لا مكان في اليمن مستقبلاً لأيّ تهديد مدعوم من إيران يستهدف السعودية والإمارات. وأكّدت الوكالة أن واشنطن حثّت الحكومة اليمنية والحوثيين، على الانخراط بقوة في مباحثات السويد الجارية حالياً. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "رويترز" نقلاً عن مسؤول أمريكي: لا مكان في اليمن لأيّ تهديد إيراني للسعودية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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