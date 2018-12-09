ضيوف الملك.. "الشؤون الإسلامية" تستعد لاستقبال 203 شخصية من 10 دول

محمد بن مسعود - الدمام - آل الشيخ: برنامج "ضيوف خادم الحرمين" للحج والعمرة مَعلم من معالم الخير

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- لاستقبال المجموعة الثالثة عشر من ضيوف البرنامج للعمرة والزيارة، والمقرر بدء وصولهم يوم الخامس السادس من شهر ربيع الثاني 1440هـ، وتضم (203) من الشخصيات الإسلامية من (10) دول من قارة إفريقيا، وهي: إثيوبيا، إريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا، والجزائر.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما؛ لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم؛ مؤكداً أن هذه الاستضافة مَعلم من معالم الخير البارزة التي يقدمها الملك المفدى لإخوانه المسلمين في العالم؛ لا سيما الشخصيات البارزة منهم، ومَن قدّموا خدمات وأعمال جليلة لخدمة الإسلام.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن الوزارة تتشرف بتنفيذ البرنامج والإشراف على فعالياته؛ انطلاقاً من رسالتها السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم؛ لا سيما أن هذا البرنامج المهم يعكس حرص القيادة الرشيدة على التواصل مع العلماء والمؤثرين في العالم؛ للتباحث فيما يهم أمور المسلمين، ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم.

وأشار إلى أن الوزارة -من خلال منظومة متكاملة من اللجان العاملة- تسعى جاهدة لتسخير كل السبل لخدمة وراحة المستضافين ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة؛ في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الممكنة بما يتلاءم مع المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية.