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تحتض المملكة أشقاءها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.
وانتشر شعار القمة السنوي وهو شعار مجلس التعاون الخليجي ثم أعلام الدول الخليجية الست مع اسم "الدورة التاسعة والثلاثون للمجلس الأعلى- الرياض"، ويلاحظ الكثير أن رمز دولة سلطنة عمان (وهو خنجرٌ موضوعٌ على سيفين متقاطعين) يوجد في أعلى شعار القمة؛ برغم أن القمة تُعقد في الرياض.
البروتوكول يسمح
يُعتبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون، هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من قادة الدول، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة (القمة الخليجية)، وبحسب الترتيب الهجائي؛ فإن الرئاسة الدورية السنوية للمجلس ستنتقل من الكويت (الرئيس السابق للدورة والتي استضافت القمة الأخيرة) إلى سلطنة عمان.
وتُعقد القمة الـ39 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (سلطنة عمان هذه المرة) بأن تعقد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.
ويطبق هذا الإجراء لأول هذا العام؛ وبناء على هذا التعديل؛ فإن القمة الخليجية الـ39 ستكون للسلطنة رئاستها، وإدراة اللجان؛ أما القمة فترأسها السعودية لأنها تعقد في الرياض.
الرياض تحتضن قمة الخليج 39.. فلماذا يتصدر الرمز العماني شعار القمة؟خالد خليل الخليج 365 2018-12-09
تحتض المملكة أشقاءها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.
وانتشر شعار القمة السنوي وهو شعار مجلس التعاون الخليجي ثم أعلام الدول الخليجية الست مع اسم "الدورة التاسعة والثلاثون للمجلس الأعلى- الرياض"، ويلاحظ الكثير أن رمز دولة سلطنة عمان (وهو خنجرٌ موضوعٌ على سيفين متقاطعين) يوجد في أعلى شعار القمة؛ برغم أن القمة تُعقد في الرياض.
البروتوكول يسمح
يُعتبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون، هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من قادة الدول، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة (القمة الخليجية)، وبحسب الترتيب الهجائي؛ فإن الرئاسة الدورية السنوية للمجلس ستنتقل من الكويت (الرئيس السابق للدورة والتي استضافت القمة الأخيرة) إلى سلطنة عمان.
وتُعقد القمة الـ39 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (سلطنة عمان هذه المرة) بأن تعقد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.
ويطبق هذا الإجراء لأول هذا العام؛ وبناء على هذا التعديل؛ فإن القمة الخليجية الـ39 ستكون للسلطنة رئاستها، وإدراة اللجان؛ أما القمة فترأسها السعودية لأنها تعقد في الرياض.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
09:32 AM
لأول مرة.. دولة تدير وأخرى تترأس
تحتض المملكة أشقاءها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.
وانتشر شعار القمة السنوي وهو شعار مجلس التعاون الخليجي ثم أعلام الدول الخليجية الست مع اسم "الدورة التاسعة والثلاثون للمجلس الأعلى- الرياض"، ويلاحظ الكثير أن رمز دولة سلطنة عمان (وهو خنجرٌ موضوعٌ على سيفين متقاطعين) يوجد في أعلى شعار القمة؛ برغم أن القمة تُعقد في الرياض.
البروتوكول يسمح
يُعتبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون، هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من قادة الدول، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة (القمة الخليجية)، وبحسب الترتيب الهجائي؛ فإن الرئاسة الدورية السنوية للمجلس ستنتقل من الكويت (الرئيس السابق للدورة والتي استضافت القمة الأخيرة) إلى سلطنة عمان.
وتُعقد القمة الـ39 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (سلطنة عمان هذه المرة) بأن تعقد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.
ويطبق هذا الإجراء لأول هذا العام؛ وبناء على هذا التعديل؛ فإن القمة الخليجية الـ39 ستكون للسلطنة رئاستها، وإدراة اللجان؛ أما القمة فترأسها السعودية لأنها تعقد في الرياض.
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المصدر : الخليج 365
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