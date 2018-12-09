نجوم الشعر يتبارون بمناسبة ذكرى البيعة .. "ولاء يتجدّد لسلمان ومحمد"

محمد بن مسعود - الدمام - أمسية نظّمتها الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالرياض وسط حضور كبير

نظّمت الجمعية السعودية للثقافة والفنون، مساء أمس السبت، أضخم أمسية شعرية للاحتفاء بذكرى البيعة، تبارى خلالها نخبة من نجوم الشعر الفصيح والنبطي تحت شعار "ولاء يتجدّد لسلمان ومحمد"، على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض وسط حضور شعبي حاشد، إلى جانب ممثلي سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من وجهاء وأعيان المجتمع.

وألهب الشعراء المشاركون في الأمسية حماس الحضور بالقصائد الوطنية الحماسية، وسط تظاهرة وطنية ضخمة، تؤكّد مجدّداً للجميع أن المملكة بقيادتها وشعبها في صف واحد، إذ شهدت تلك الأمسية مشاركة كل من: الشاعر فهد الشهراني، الشاعر عيسى جرابا، الشاعر فواز اللعبون، الشاعر محمد السكران، الشاعر حمود الراكان.

كما صاحبت المشاركات الشعرية فواصل فنية لعدد من المقطوعات الوطنية قدمها الفنان حسن خيرات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف؛ في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: يطيب لي في هذه المناسبة العزيزة أن أتقدّم بالتهنئة إلى الشعب السعودي العزيز بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد، سائلاً المولى العلي القدير، أن يبارك لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين مساعيهما لخدمة وطننا الغالي، والارتقاء به لما يأملانه من منجزات تنموية واقتصادية ظهرت جلية خلال السنوات الأربع الماضية حتى غدت مملكة لا تغيب عنها الإنجازات.

وتابع بقوله: أظهرت هذه البلاد ثبات أقدامها وشموخ قامتها، على الرغم من رياح المتربصين التي زادت السعوديين التفافاً وتآزراً، فتراصّت الصفوفُ خلف إمامها، وطفق السعوديون يغرسون النجاحات فسائل من أمل للنهوض بوطن هو قبلة المسلمين في صلواتهم، وزيّنوا بيوتهم بصوره.