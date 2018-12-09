السعودية اليوم / درع تكريمي للتدريب التقني كأفضل شريك أكاديمي لهواوي في 2018م

الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستسلّم نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني درع تكريم المؤسسة من شركة هواوي كأفضل شريك أكاديمي لعام 2018م, وذلك خلال الحفل الذي اُقيم في فندق الريتزكارلتون في الرياض, حيث تعتبر المؤسسة أول من افتتح أكاديمية مع الشركة في عام 2015م.وأوضح الدكتور راشد الزهراني أن الشراكة القائمة بين المؤسسة وشركة هواوي تأتي امتداداً للشراكات المبرمة بين المؤسسة وكبرى الشركات الرائدة في عدد من المجالات التخصصية, بهدف تطوير مستوى جودة تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها على أحدث التقنيات العالمية للارتقاء بمستوى مهارات الشباب السعودي واستفادتهم من الخبرات الدولية, حيث أصبح لدى المؤسسة الآن أكثر من 20 مدرباً معتمداً من المؤسسة لتدريب برامج هواوي التعليمية في مجال الاتصالات داخل المؤسسة, منوهاً على مايتم تقديمه للمتدربين من خدمات تدريبية مشتركة في مجال تقنية المعلومات عن طريق توفير التدريب المتخصص المنتهي بالتوظيف، وتضمين برامج الشركة في مناهج المؤسسة التدريبية عن طريق تصميم مسارات خاصة تنتهي بالتوظيف.يذكر أنه في إطار التعاون بين الجانبين تم إيفاد عدد من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقرّ شركة هواوي في الصين لتطوير مهاراتهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفق أحدث التقنيات في مجال الشبكات السحابيّة وأنظمة التحكم الموحدة والاتصالات المرئية بهدف تطبيق هذه البرامج في كليات الاتصالات التابعة للمؤسسة.// انتهى //10:37ت م0024