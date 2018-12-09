السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الأردنية

عمّان 02 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، لقاءات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات العقبة، التي بدأت أمس ، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس، التي تناولت سُبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية .وتابعت فوز الدكتور مشعل بن فهم السلمي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية للمرة الثانية على التوالي.وسلطت الضوء على الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ، وإعلان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، إصابه 118 شخصا من المتظاهرين و17 من عناصر الأمن.// انتهى //10:36ت م0023