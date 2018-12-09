السعودية اليوم / إدارة الأمن والسلامة بتعليم نجران تنفذ برنامج "دافع الوطني"

نجران 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية اليوم، برنامج "دافع الوطني"، وذلك بمقر الإدارة.ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع مستهدفاً منسقي ومنسقات السلامة المدرسية بتعليم المنطقة إلى تفعيل الدور الذي يقوم به منسق السلامة المدرسية في نشر الوعي والتثقيف بالأمن والسلامة المدرسية وتدريبهم على مهارات دفع الأخطار والكوارث وكيفية التعامل معها، إلى جانب أهمية تنفيذ خطط الإخلاء في المدارس بالتنسيق مع قسم الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة.// انتهى //10:25ت م0020