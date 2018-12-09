السعودية اليوم / كلية التربية بوادي الدواسر تختتم أنشطتها الطلابية الفصلية

وادي الدواسر 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساحتفت كلية التربية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر مؤخراً، باختتام أنشطتها الطلابية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439هـ – 1440هـ، وذلك بمسرح الكلية.وأشاد عميد الكلية الدكتور ماجد بن علي الشريدة بالدور الفعال للكلية في الأخذ بزمام المبادرة، وتطوير الفعاليات الموجهة للطلاب لما تمثله من أهمية كبرى خلال المرحلة الجامعية وما بعدها، مُشيراً الى أن الكلية نفذت العديد من الأنشطة خلال الفصل الدراسي الجاري تناولت مجالات عديدة شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية من شأنها أن تقدم ثراء معرفياً وحياتياً على المدى البعيد.من جانبه أوضح منسق الملتقى العلمي الثالث الدكتور فليان السبيعي في كلمة له بالمناسبة أن الكلية قد انتهجت نهجاً فريداً في تنفيذ الأفكار بأساليب غير معتادة في مجالات النشاط الاجتماعي والشراكة المجتمعية والأنشطة الموجهة للفرد داخل الكلية ومحيطها الخارجي كمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وبطولة عميد الكلية لكرة القدم والماراثون، إضافة لاهتمامها بالبعد المعرفي الثقافي.وقدم مشرف الأنشطة الطلابية بالكلية الدكتور محمد الأبيض في كلمته الشكر والتقدير لعمادة الكلية على دعمها المتميز للأنشطة الطلابية، وللعاملين في الأنشطة الطلابية وأعضاء هيئه التدريس على جهودهم الثرية.عقب ذلك جرى تكريم الفائزين والمتميزين في الأنشطة الطلابية في مسابقات القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكرة القدم.// انتهى //10:21ت م0019