السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تختتم الدورة العملية الـ 16

عام / الشؤون الإسلامية بنجران تختتم الدورة العملية الـ 16
نجران 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
اختتم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في مركز الدعوة أمس، فعاليات الدورة العلمية الـ 16، ضمن البرنامج العلمي لتحفيظ المتون، وذلك في جامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد بنجران.
وأفاد مدير عام فرع الوزارة بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، وقدمها محمد بن محمد عكور، وعبدالله بن محمد النجمي، تضمنت المنظومة الميمية في الآداب العامة، وشرح عقيدة الرازيين أصل السنة واعتقاد الدين.
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