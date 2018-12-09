السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير أمس في الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات الإثيوبي بمدينة جيما.

وسلطت الصحف الضوء على تأكيد الأمم المتحدة أن السودان استطاعت تحقيق نتائج كبيرة في برنامج إزالة الألغام،معلنة إلتزامها بمواصلة حث المانحين على تمويل ودعم البرنامج السوداني لمكافحة الألغام خلال الأعوام الخمس المقبلة.

ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام 2006.

وأولت اهتماما بتأكيد وزير الخارجية اليمني ، ضرورة أن يكون ميناء الحديدة غرب اليمن تحت سيادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأخبرت صحف الأحد عن مقتل الشرطة المصرية مسلحين اثنين يشتبه بضلوعهما في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على حافلة تقل أقباطاً في محافظة المنيا.

ونشرت صحف السودان إعلان نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة -السترات الصفراء- في أنحاء فرنسا أمس .

// انتهى //

10:00ت م

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الخرطوم 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير أمس في الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات الإثيوبي بمدينة جيما.وسلطت الصحف الضوء على تأكيد الأمم المتحدة أن السودان استطاعت تحقيق نتائج كبيرة في برنامج إزالة الألغام،معلنة إلتزامها بمواصلة حث المانحين على تمويل ودعم البرنامج السوداني لمكافحة الألغام خلال الأعوام الخمس المقبلة.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام 2006.وأولت اهتماما بتأكيد وزير الخارجية اليمني ، ضرورة أن يكون ميناء الحديدة غرب اليمن تحت سيادة الحكومة اليمنية الشرعية.وأخبرت صحف الأحد عن مقتل الشرطة المصرية مسلحين اثنين يشتبه بضلوعهما في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على حافلة تقل أقباطاً في محافظة المنيا.ونشرت صحف السودان إعلان نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة -السترات الصفراء- في أنحاء فرنسا أمس .// انتهى //10:00ت م0016

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