اقتصادي / ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2ر2% في نوفمبر

بكين 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأظهرت بيانات رسمية الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2ر2% في نوفمبر على أساس سنوي.وسجل المؤشر 5ر2% في أكتوبر، على أساس سنوي.وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر2% الشهر الماضي، على أساس سنوي، كما زادت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 6ر2%، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يعكس أسعار الجملة، بنسبة 7ر2% على أساس سنوي في /نوفمبر بعد أن سجل ارتفاعًا بنسبة 3ر3% على أساس سنوي في أكتوبر.وجاءت بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر أقل من المتوقع أمس، حيث بدأ الشعور بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات سلعية صينية لبلاده تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، في وقت سابق العام الجاري.// انتهى //09:58ت م0015