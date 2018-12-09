اقتصادي / ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2ر2% في نوفمبر
بكين 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
أظهرت بيانات رسمية الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2ر2% في نوفمبر على أساس سنوي.
وسجل المؤشر 5ر2% في أكتوبر، على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر2% الشهر الماضي، على أساس سنوي، كما زادت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 6ر2%، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يعكس أسعار الجملة، بنسبة 7ر2% على أساس سنوي في /نوفمبر بعد أن سجل ارتفاعًا بنسبة 3ر3% على أساس سنوي في أكتوبر.
وجاءت بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر أقل من المتوقع أمس، حيث بدأ الشعور بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات سلعية صينية لبلاده تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، في وقت سابق العام الجاري.
// انتهى //
09:58ت م
0015
شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي / ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2ر2% في نوفمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .