السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018، التي بدأت أمس بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 10 رؤساء أفارقة و3 آلاف شخصية تمثل نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة أفريقيا والعالم.

وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، مبرزًا رؤية بلاده تجاه دعم وتمكين الشباب الأفريقي في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار.

وتناقلت صحف الأحد، تأكيد العضو في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام الجارية في السويد رنا غانم، أن المليشيات الحوثية مازالت غير جاده في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة.

ونوهت بفوز الدكتور مشعل بن فهم السلمي، برئاسة البرلمان العربي للعامين المقبلين بالتزكية، وذلك تقديراً لدور المملكة العربية

ونشرت الصحف إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل اثنين من العناصر المسلحة الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث الهجوم على دير الأنبا صموئيل بالمنيا الذي وقع في الثاني من نوفمبر الماضي.

// انتهى //

09:52ت م

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القاهرة 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018، التي بدأت أمس بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 10 رؤساء أفارقة و3 آلاف شخصية تمثل نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة أفريقيا والعالم.وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، مبرزًا رؤية بلاده تجاه دعم وتمكين الشباب الأفريقي في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار.وتناقلت صحف الأحد، تأكيد العضو في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام الجارية في السويد رنا غانم، أن المليشيات الحوثية مازالت غير جاده في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة.ونوهت بفوز الدكتور مشعل بن فهم السلمي، برئاسة البرلمان العربي للعامين المقبلين بالتزكية، وذلك تقديراً لدور المملكة العربية السعودية في خدمة القضايا العربية وما قدمه من أعمال خلال رئاسته الأولى للبرلمان العربي.ونشرت الصحف إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل اثنين من العناصر المسلحة الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث الهجوم على دير الأنبا صموئيل بالمنيا الذي وقع في الثاني من نوفمبر الماضي.// انتهى //09:52ت م0013

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