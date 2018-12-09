السعودية اليوم / اختتام البرنامج التدريبي "لغة الإشارة" بغرفة نجران

نجران 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، أمس، البرنامج التدريبي "لغة الإشارة"، الذي استهدف 50 متدرباً ومتدربة من منسوبي مستشفى القوات المسلحة بنجران، وذلك بمقر الغرفة.وأوضح أمين عام غرفة نجران صالح كرحان، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب منسوبي المستشفى على استخدام لغة الإشارة لتسهيل التواصل والتخاطب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية وتطوير مهاراتهم الفنية لرفع مستوى الخدمة التي يقدمها المستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى إكسابهم لغة الإشارة، بما يمكنهم من التعامل مع من يحتاج لهذه اللغة عند الاتصال بعمليات المستشفى وفي حالات الطوارئ والإسعاف.وأكد كرحان، حرص الغرفة التجارية بنجران على تنفيذ مثل هذه البرامج بالتعاون مع عدد من المدربين المتخصصين في جميع المجالات التي تخدم شرائح المجتمع كافة.// انتهى //08:51ت م0009