سياسي / الأرمن يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة لتعزيز العملية الإصلاحية
يريفان 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
يدلي ناخبو أرمينيا الأحد، بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة دعا إليها الزعيم الإصلاحي نيكول باشينيان الذي يهدف إلى ترسيخ سلطته السياسية في البلاد.
وتولى باشينيان الصحافي السابق البالغ 43 عامًا رئاسة الحكومة الأرمينية في مايو بعد قيادته تظاهرات سلمية استمرت أسابيع ضد الحكومة، أدت الى الإطاحة بالزعيم سيرج سركيسيان. غير أن العملية الإصلاحية التي تعهد بها باشينيان تعرضت للعرقلة وتجمدت عدة أشهر بسبب معارضة حزب سركيسيان الذي يهيمن على البرلمان. وبعد أسابيع من المناورات السياسية من قبل رئيس الوزراء والمزيد من الاحتجاجات في الشوارع، تم حل البرلمان الشهر الماضي والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية عام 2022 قبل ان يتم تقديمها إلى العام الحالي.
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