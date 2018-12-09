السعودية اليوم / سلطان بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

عام / سلطان بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

أبوظبي 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

هنأ صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

ونوه بما تحقق في المملكة من تقدم وازهادر في ظل القيادة الحكيمة، مثمنًا مواقف خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والعربي من أجل تحقيق استقرار المنطقة وأمنها.

وأكد بمتانة وعراقة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

08:37ت م

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أبوظبي 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.ونوه بما تحقق في المملكة من تقدم وازهادر في ظل القيادة الحكيمة، مثمنًا مواقف خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والعربي من أجل تحقيق استقرار المنطقة وأمنها.وأكد بمتانة وعراقة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.// انتهى //08:37ت م0007

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