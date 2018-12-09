السعودية | حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطون تهريب أكثر من (نصف طن) من الحشيش

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطون تهريب أكثر من (نصف طن) من الحشيش والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:24 صباحًا, 9 ديسمبر 2018 م
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، بتوفيق الله، خلال شهر ربيع الأول من عام ١٤٤٠هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٥١٨) خمسمائة وثمانية عشر كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٣٥) شخصاً ، بينهم (١٣) من الجنسية اليمنية و (١٣) سعودياً و(٩) من الجنسية الأثيوبية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة .
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود على استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته
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