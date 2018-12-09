شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. ثعابين النهر تربك أهالي محايل والبلدية تعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت بلدية محايل أن قسم المراقبة تلقى بلاغاً يفيد بانتشار مقطع فيديو قام بتسجيله أحد المواطنين ، والذي أشار من خلاله إلى أن هناك عمالة آسيوية تقوم بتقديم وجبة من الثعابين للزبائن دون أن يشعروا بذلك.

واحتوى المقطع على صور لأحد البوفيهات الشهيرة المنتشرة داخل محايل وخارجها.



وأفادت البلدية أن مراقبي قسم صحة البيئة وقفوا على الموقع مباشرة، واتضح بعد المعاينة أن تلك الثعابين عبارة عن أسماك وتسمى بسمك ثعبان النهر ويستخدمها العمالة بأكلاتهم الخاصة وليست ثعابين كما زعم صاحب المقطع وأنها تقدم للمواطنين.



وأكدت البلدية أنه تم إتلافها فوراً، وسجل مراقبو صحة البيئة عدداً من الملاحظات الموجودة في الموقع، وأشاروا إلى أن البوفيه يوجد لديه ترخيص لم ينتهِ تاريخه، وأن جميع العمالة التي تعمل بالبوفيه لديها شهادات صحية.

عدد من المواطنين طالبوا من الجهات المختصة بسرعة معاقبة هؤلاء الذين يقومون بتصوير مقاطع الهدف منها تشويه سمعة تلك المنشآت الغذائية وإرباك المواطنين.

وأكدت أنه سبق وأن تعرض بوفيه آخر يحمل نفس الاسم إلى تشويه من شخص قام بتصوير مقطع مفبرك أكد من خلاله أن عامل البوفيه يقوم بالبصق في الطعام.

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