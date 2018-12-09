شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف ريال لتعلم العزف على الكمان بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجين الأحمدي - جدة

تحتضن الرياض قريبا دورة لتعليم العزف على الكمان تستمر ستة أشهر، بإشراف العازف محمود سرور الحاصل على جائزة أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصرية.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن الدورة مخصصة للرجال، وتكلفتها 18 ألف ريال، بواقع 3 آلاف لكل شهر، على أن تكون هناك 4 حصص متفرقة مدتها بين 30 إلى 45 دقيقة، كما أن إتاحة الفرصة للسيدات ستكون بعد شهرين، إضافة للإعلان عن التفاصيل لحجز المقاعد للمتدربات.

ورصدت «مكة» آراء الراغبين في التسجيل بدورة العزف على الكمان للعازف محمود سرور، حيث بينوا أن قيمة الدورة مبالغ فيها، وذلك مقارنة بدورة جمعية الثقافة والفنون في جدة التي تنظمها خلال ديسمبر الحالي، وتستمر خمسة أسابيع، ولا يتجاوز سعرها 1500 ريال.

دورات فنون جدة