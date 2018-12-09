السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

عام / اهتمامات الصحف الليبية
طرابلس 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس مجلس ادارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي لمتابعة ما اصدره من قرارات وتوصيات لتحسين وتطوير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدًا على أهمية تنفيذ برنامج تدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، والتواصل بين مستشفى طرابلس الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة.
وتابعت التحضيرات لعقد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية لدول جوار ليبيا، في النيجر الجمعة المقبل، وما سيتم مناقشته في الاجتماع.
وتطرقت الصحف إلى إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا، وإلى تراجع الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وإلى استثناء منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” ليبيا ودولاً أخرى من قرار تخفيض الإنتاج.
وعرجت صحف ليبيا بحث وزير التعليم الليبي عثمان عبدالجليل مع السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودّي، دعم التعليم في ليبيا من خلال إرسال الطلبة الليبين للدراسة في عدد من الجامعات الأمريكية.
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