عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً باردًا وسماءً صحوةً إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة في حين يكون الطقس شديد البرود مع فرصة تكون الصقيع على مناطق شمال وشمال غرب المملكة فيما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
// انتهى //
06:08ت م
0002
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .