تقليص مدة استخراج ترخيص بناء المستودعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قلصت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مدة إجراءات إصدار رخص بناء المستودعات من 90 إلى 18 يوما، وذلك ضمن جهودها في تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس لجنة تراخيص البناء الدكتور عبدالقادر عثمان أن الوزارة عملت مع الجهات المعنية على أتمتة جميع إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات والمباني التي تشرف عليها من خلال بوابة الكترونية موحدة ممثلة في منصة «بلدي»، كما تسعى لتحسين الجودة في إجراءات إعداد المخططات الهندسية واعتمادها وإجراءات الرقابة والتفتيش على تنفيذ المباني.

وأكد سعي الوزارة ممثلة بلجنة تراخيص البناء المستمر لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، بهدف زيادة رضا المستفيدين من الملاك والمستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

ولفت إلى أن اللجنة وقعت أخيرا اتفاقية مع الجهات المعنية لضبط ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات المتعلقة بإجراءات إصدار رخصة بناء المستودعات والمباني التجارية التي تشرف عليها الوزارة، كما وقعت مذكرة تفاهم حول الآليات التفصيلية لإجراءات إعداد واعتماد مخططات السلامة والحماية من الحريق وإجراءات الرقابة والتفتيش لتلك المباني، إضافة إلى المشاركة في متابعة عدد من الأنظمة والتشريعات كاللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، فضلا عن تحديث لائحة الاشتراطات البلدية للمستودعات العامة.

وأفاد بأن اللجنة ماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال من خلال التوسع في إشراك جميع الجهات المعنية بإجراءات استخراج تراخيص البناء، والعمل على توحيدها في مناطق ومحافظات المملكة.

وبين أن دور اللجنة الرئيس يرتكز على تحسين ترتيب المملكة بمؤشر استخراج تراخيص البناء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من خلال العمل على إعداد الخطط التفصيلية للإصلاحات ومتابعة تنفيذها، وصولا لتحقيق المستهدفات الموضوعة لتحسين الترتيب، مشيرا إلى تقدم المملكة مرتبتين في مؤشر 2019 الذي ينشر في أكتوبر من كل عام، حيث احتلت المرتبة الـ 36.

تقليص إجراءات تراخيص البناء للمستودعات:

- حاليا : 7 إجراءات

- سابقا : 17 إجراء

تستغرق

- حاليا : 5 أيام إلى 18 يوما

- سابقا : 90 يوما