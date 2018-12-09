جائزة تعليمية تصفر عداد غياب الطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أطلق مكتب تعليم شرق الدمام «بنين» جائزة صفرية باسم المكتب لتعزيز الانضباط المدرسي، بعنوان «انضباطي عنوان تميزي» في الأسابيع التي تسبق الاختبارات على 102 مدرسة بكل المراحل الدراسية، وتهدف إلى تحقيق صفرية الغياب في المدارس خلال الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية، وقد تم تشكيل لجنة لتعزيز الانضباط المدرسي.

وأوضح مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد الزهراني أن رصد الغياب اليومي في جميع المدارس سيكون من خلال نظام نور والزيارات المباشرة للمشرفين، حيث نعمل على نشر نسب الغياب على موقع المكتب الالكتروني يوميا، ومقارنة أعداد الطلاب الغائبين المثبتة بالنظام مع الأعداد المرصودة من خلال الملاحظة المباشرة للمشرفين لضمان صحة الأرقام المدخلة، بالإضافة إلى إعداد جدول لزيارات المشرفين التربويين لجميع المدارس، وتعبئة استمارة الكترونية خاصة بالانضباط المدرسي، وزيارة المدارس في الفئة الأقل غيابا يوم الخميس من خلال فريق المتابعة، وتسجيل أعداد الغياب من خلال الملاحظة المباشرة لجميع الصفوف.

وأضاف أن جائزة الانضباط المدرسي «الصفرية» تعد فريدة من نوعها على مستوى مكاتب تعليم المنطقة الشرقية، وذلك من أجل تحفيز المدارس لتحقيق ذلك، وسوف تكرم المدرسة الفائزة في بداية الفصل الدراسي الثاني برعاية من المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان.

برامج إجرائية قبل الاختبارات