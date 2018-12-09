الان تتابع عربي الثقافة الرياضية يقلد أوسكار «القيادة الرياضية» لتركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

نيابة عن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اتحاد التضامن الاسلامي تسلم يوم أمس السبت الدكتور رجاء الله السلمي وكيل الرئيس للعلاقات والاعلام أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018 للاتحاد العربي للثقافة الرياضية التي فاز بها معاليه في حفله السنوي الذي أقيم بالجامعة الامريكية بالإمارات .

وقام صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الاولمبية العربية برعاية الاحتفال وتسليم الجوائز للفائزين حيث فاز الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق بمملكة البحرين بجائزة الثقافة الرياضية للروح الرياضية.

وفازت السيدة نزهة بدوان رئيس الجامعة المغربية للرياضة للجميع بجائزة الثقافة الرياضية المسؤلية المجتمعية وفاز الرباع المصري محمد ايهاب البطل الأولمبي رفع الأثقال بجائزة أفضل الرياضيين العرب.

وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية قد أعلن عن جائزته في فبراير الماضي بالقاهرة واختار الفائزين من خلال لجنة أمناء ترأسها الفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية والإماراتي الدكتور أحمد سعد الشريف والدكتورة الفلسطينية سبأ جرار والإعلامي المغربي عبد اللطيف المتوكل.

واجمعت اللجنة على اختيار المستشار تركي آل الشيخ للفوز بجائزة الثقافة الرياضية للشخصية القيادية لما له من دور في تقارب الشباب العربي من خلال تبنيه ورعايته للبطولة العربية لكرة القدم وتأسيسه لثلاثة عشر اتحاد رياضي جديد في المملكة العربية السعودية وتبنيه لعدة بطولات للألعاب الإليكترونية في عدة بلدان عربية وتبنيه إطلاق رسالة سلام من أرض مصر عبر مباراة كروية جمعت نجوم العرب مع فريق الأهلي المصري في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني ليؤكد دور الرياضة في مواجهة الإرهاب.