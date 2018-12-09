5 حلول تقلل نفايات المشاعر المقدسة 50%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

وضعت أمانة العاصمة المقدسة خمسة حلول لتقليل النفايات في المشاعر المقدسة إبان موسم الحج، منها تحويل جميع وجبات الإعاشة إلى وجبات مسبقة الإعداد بما يكفي الحاجة، إضافة إلى الارتقاء بعمل المبرات الخيرية.

وأوضح نائب مدير عام النظافة العامة المهندس محمود ساعاتي لـ «مكة» أن الحلول التي وضعتها الأمانة وطرحتها في ورشة العمل بغرفة مكة تسهم بشكل كبير يصل إلى 50 % من تقليل حجم النفيات في موسم الحج والذي يعاني منه الجميع في كل عام، مبينا أن المنظومة الأساسية للنظافة العامة تضم مراحل عدة، تبدأ بمصدر النفايات من حيث تخفيف إنتاجها ووضعها في المكان المخصص ليأتي بعد ذلك دور البلديات والأمانات في سهولة الجمع والمعالجة والتخلص. وأضاف «لو حجمنا وسيطرنا على منتجي النفايات في المشاعر المقدسة وأرجعناها إلى وضعها الصحيح لسهل على المختصين جمعها والتعامل معها وقلة تكاليف العقود، وبالتالي نربح مكاسب كثيرة».

الحلول المقترحة لتقليل نفايات المشاعر المقدسة بالحج

تحويل جميع وجبات الإعاشة إلى وجبات مسبقة الإعداد بما يكفي الحاجة

الارتقاء بعمل المبرات الخيرية

التنسيق مع جمعية حفظ النعمة لحجاج الـ (vip) وحجاج الداخل (أ)

تغليف عبوات المياه بالبلاستيك والاستغناء عن الكراتين

استخدام عبوات قابلة للتعبئة