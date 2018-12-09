السعودية اليوم / السلطات الليبية تنقذ 12 مهاجرًا

عام / السلطات الليبية تنقذ 12 مهاجرًا
طرابلس 01 ربيع الآخر1440ه الموافق08 ديسمبر 2018 م واس
أنقذت البحرية الليبية اليوم 12 مهاجرًا بينهم 2 فارقوا الحياة.
وأفاد مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبي بأن القارب الخشبي البالغ طوله 6 أمتار بقي في البحر لمدة12 يومًا بعد سقوط محركه في المياه، مشيرًا إلى أنه كان على متن القارب 22 مهاجرًا خرجوا من مدينة صبراتة وحملتهم الأمواج إلى شاطئ مصيف الشروق في منطقة الجزيرة بمدينة مصراتة وكان وقتها يقل 12 مهاجرًا بينهم 2 فارقوا الحياة.
وأوضحت البحرية الليبية أنها قدمت الإسعافات اللازمة للناجين، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقًا في الحادثة.
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