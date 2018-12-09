رياضي / محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب تعليق إقامة إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس

لوزان 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفضت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم، طلب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لتعليق إقامة مباراة إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس لكرة القدم ضد فريق ريفر بلايت، المقررة الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الأسبانية مدريد.وأوضحت المحكمة في بيان لها رفضها الطلب الذي تقدم به نادي بوكا جونيورز، وسعى من خلاله إلى تعليق إقامة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت، مشيرةً إلى أن النادي الأرجنتيني تقدم بهذا الطلب بعد رفض الهيئات المعنية في اتحاد كرة القدم الجنوب أمريكي (كونميبول) طلبًا تقدم به لإقصاء ريفر بلايت من مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018.وأضافت أنها ستدرس في وقت لاحق الأسس التي بنى عليها بوكا جونيورز طلبه.وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب ليقرر كونميبول تأجيلها ثم نقلها إلى مدريد.يذكر أن مباراة الذهاب انتهت يوم 11 نوفمبر بالتعادل بهدفين كل فريق.// انتهى //04:18ت م0237