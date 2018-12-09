الان تتابع شهادة الدكتوراة في الاقتصاد الدولي والاستثمار الأجنبي لعبد المحسن آل الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 :

نال الدكتور عبدالمحسن بن صالح بن عبدالحميد آل الشيخ في شهر سبتمر ٢٠١٨ شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي وخصوصا في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديدا الاستتثمار الأجنبي المباشر، ودوره في تطوير الثروة البشرية في الدول النامية : دراسة من المملكة العربية السعودية .

وقد حاز الدكتور عبد المحسن على شهادة الدكتوراه، من جامعة برونيل لندن( Brunel University, London ).

الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ مبتعث من قبل الدولة لنيل شهادة الدكتوراه، وهو أستاذ جامعي متعاون ومستشار في الاستثمار الأجنبي، و برامج التدريب والتطوير وتنمية الثروة البشرية.